В поселке добавят уюта

Уфимская компания «Стройгрупп» (бренд «Уютный дом») стала победителем аукциона АО «Дом.рф» на право комплексного освоения территории в деревне Начапкино под Уфой общей площадью 48,5 га. Цена за право заключения договора составила 7,8 млн руб., еще примерно столько же составит годовая арендная плата. В течение восьми лет застройщик должен возвести до 52 тыс. кв.м жилья, построить социальную и инженерную инфраструктуру, озеленить территорию. Объем вложений в компании оценили в 3 млрд руб. Эксперты полагают, что проект будет пользоваться спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство 300 коттеджей и инфраструктуры застройщик готов потратить около 3 млрд рублей

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ На строительство 300 коттеджей и инфраструктуры застройщик готов потратить около 3 млрд рублей

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

АО «Дом.рф» подвело итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории — 217 участков в деревне Начапкино Уфимского района общей площадью 48,5 га. Победителем признано ООО «Стройгрупп» (бренд «Уютный дом»), предложившее наибольшую цену — 7,8 млн руб., что на 78 тыс. руб. превысило начальную стоимость лота. Вторым участником было ООО «Билд», ценовое предложение которого составило 7,7 млн руб. В течение десяти дней со дня оформления протокола о результатах аукциона «Дом.рф» должен направить победителю проекты договоров о комплексном развитии и аренды участков.

Участки находятся в федеральной собственности, они будут переданы в аренду застройщику на восемь лет. Ежегодная арендная плата составит около 7,7 млн руб. — из расчета 15,9 руб. за кв.м, сообщается в документации. Сейчас эта территория окружена лесным массивом и частными домами. Остановок общественного транспорта нет, доступ возможен только на автомобиле, до ближайшей трассы около 3 км, въезд возможен со стороны деревни Начапкино.

Согласно условиям договора, застройщик должен возвести от 26 тыс. до 52 тыс. кв. м жилья, в том числе дома из каталога пилотных проектов с использованием деревянных конструкций, разработанных на основе проектов-победителей тематического всероссийского конкурса. Кроме того, перед застройщиком стоит задача построить в поселке социально-культурные объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру, включая детсад на 40 мест, парикмахерскую, кафе на 25 мест, химчистку, магазины, фитнес-центр, ФАП. Общая площадь нежилых помещений должна составить не менее 5% от общей площади жилой застройки.

ООО «Стройгрупп» зарегистрировано в Уфе в 2021 году. Учредителем является Ринат Ахкамов. В 2022 году выручка компании составила 170 млн руб., чистая прибыль — 18 млн руб. Компания «Уютный дом» строит дома и коттеджи, работает на строительном рынке с 2009 года. На сайте компании сообщается, что ею сдано 96 тыс. кв. м жилья.

В течение года «Стройгрупп» должно будет получить разрешение на строительство первой очереди и спустя еще год — завершить строительство. Перед этим проекты документации по планировке территории и градостроительной концепции, проектные и архитектурные решения домов необходимо согласовать с «Дом.рф», а после их утверждения — документацию по планировке территории. Их разработку рекомендовано вести с учетом Стандарта комплексного развития, разработанного «Дом.рф» совместно с Минстроем России.

Это уже повторные торги на право застройки территории. В июне прошлого года начальная цена лота составляла 12 млн руб., тогда желающих не нашлось. На соседних землях, ранее переданных через аукцион «Дом.рф» ГК «Порадом», строится жилой комплекс «Андерсен».

По словам заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова, с января по февраль текущего года объем ИЖС в республике увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом, когда было введено около 2 млн кв. м подобного жилья.

Коммерческий директор «Уютного дома» Сергей Стрижов сообщил, что это будет пятый по счету поселок закрытого типа, а с полной инфраструктурой — третий. «Это будут дома, рассчитанные на средний класс уровня комфорт и комфорт-плюс. Мы строим за свои средства без привлечения проектного финансирования. Стоимость квадратного метра с учетом стоимости земельного участка и коммуникаций в наших поселках начинается от 50 тыс. руб. На территории планируется примерно 300 домов, может быть, больше», — сообщил господин Стрижов. Объем вложений он оценил в 3 млрд руб.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева считает, что проект будет востребованным: «Загородный сегмент остается перспективным и переживает бурный расцвет. Практические все объекты оказываются востребованными, вне зависимости от их уровня. Наступает эра, когда застройка частным подрядным способом, так называемая точечная застройка, отходит с первого плана. Комплексное освоение позволяет создавать более качественную инфраструктуру, включая обеспечение населения социальными объектами».

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров прогнозирует, что с учетом необходимости комплексного освоения (строительства сетей, социальных объектов, дорог) инвестиции могут составить от 2 до 3 млрд руб., а себестоимость объектов — в районе 50–60 тыс. руб. за кв. м и выше. «Цена продажи к моменту завершения строительства с учетом текущих рыночных тенденций и инфляции может достигать 100 тыс. руб. за кв. м и выше», — считает господин Тагиров.

Влада Шипилова