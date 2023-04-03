В России провели первый баттл среди девелоперов и экспертов рынка недвижимости

Первый девелоперский баттл между федеральным девелопером «Неометрия» и экспертом строительной отрасли Александром Курниковым состоялся на онлайн-площадке проекта «Все о стройке»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Темами обсуждения стали потребительская классификация жилья в России и проект клубного дома «Вместе», который «Неометрия» возводит в Ростове-на-Дону.

По словам коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Ольги Нарт, в стране отсутствует единый критерий классов жилья, утвержденный всеми участниками рынка. К примеру, сейчас возник дискурс вокруг такого понятия, как клубный дом.

«Между участниками баттла шли горячие экспертные споры – нужна ли единая классификация жилья для рынка России или столичные и региональные объекты должны оцениваться по-разному. Стоит отметить, что у каждого девелопера в различных субъектах РФ свое понимание этого термина. К примеру, клубные дома в регионах могут отличаться по внешнему и внутреннему наполнению от московских жилых комплексов из-за разной емкости рынка. При реализации проекта клубного дома «Вместе» мы фокусируемся на создании современного и «умного» дома, наполненного всеми инновационными решениями как внутри самого объекта, так и на прилегающей территории, тем самым выводим рынок недвижимости Ростова-на-Дону на новый уровень», – пояснила Ольга Нарт.

По мнению эксперта Александра Курникова, одним из главных критериев клубности является количество квартир. Чем их меньше, тем больше прав у дома иметь соответствующий статус.

Директор по развитию продуктов федерального девелопера «Неометрия» Дарья Сизых в рамках дискуссии придерживалась другого мнения, делая акцент на сервисе и клубной инфраструктуре для резидентов. В частности, наличие такой услуги в проекте «Вместе», как круглосуточный консьерж-сервис позволит жителям экономить свое время при получении различных услуг.

Руководитель отдела продаж федерального девелопера «Неометрия» в Ростове-на-Дону Александр Жилин назвал еще несколько составляющих клубности – одноподъездный дом с закрытой территорией, просторное лобби, выполненное по дизайн-проекту от международного архитектурного бюро, smart-технологии и повышенный уровень безопасности.

«В таком проекте образуется комьюнити – клуб покупателей, которые хотят жить именно в этом комплексе вне зависимости от стоимости жилья. Внимание к деталям во всем – от безопасности до благоустройства территории – имеют ключевое значение в клубном доме «Вместе»», – уточнил Александр Жилин.

Генеральный директор URBAN AWARDS Ольга Хасанова сообщила о разработанной ее командой единой сертификации жилья Urban Grade. Цель – всесторонняя независимая оценка жилых зданий и внутренних помещений с точки зрения класса, безопасности и качества строительства.

Ольга Хасанова отметила, что URBAN AWARDS провел экспресс-анализ клубного дома «Вместе», по итогам которого эксперты подтвердили соответствие проекта статусу «премиум» по 80% параметров. Среди них просторная парковка, лифтовое оборудование, лобби с эксклюзивной отделкой площадью 156 кв. м, что превышает показатели некоторых московских ЖК премиум-класса.

Руководитель Ассоциации девелоперов Краснодарского края Елена Сошникова, независимый антикризисный девелопер Алексей Чернушевич и главный редактор «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье» Дмитрий Михеенко, выступившие на девелоперском баттле в роли экспертов, отметили хорошо продуманную концепцию клубного дома «Вместе». По их мнению, реализация проекта является значимым событием для рынка Ростова-на-Дону.

Одновременно с девелоперским баттлом в телеграм-канале «Все о стройке» проходил опрос «Должна ли потребительская классификация жилья в регионах совпадать со столичными стандартами». Участие приняли около 800 человек. Большинство проголосовавших (68%) поддержали позицию «Неометрии» о необходимости разделения требований к региональным и московским объектам.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Читайте нас в Telegram

Застройщик: ООО СЗ “Азбука жилья”. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. https://neometria.ru/