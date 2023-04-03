Компании ищут сеньоров

В Удмуртии по итогам 2022 года количество ИТ-специалистов увеличилось на четверть, а их зарплаты поднялись на треть. При этом участники рынка отмечают, что найти квалифицированного ИТ-специалиста с хорошим опытом непросто. Больше всего эффективных специалистов рынок потерял после ухода из страны зарубежных компаний, которые забрали опытных сотрудников с собой. ИТ-компании говорят и о росте зарплаты, однако в зависимости от опыта и квалификации специалиста, он заметно отличается. По мнению некоторых экспертов, нехватка квалифицированных ИТ-специалистов будет ощущаться и в ближайшие годы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным на конец 2022 года численность ИТ-специалистов в Удмуртии достигла 11,4 тыс., что на 26,6% больше показателей 2021 года. Об этом на заседании коллегии минцифры республики рассказал глава ведомства Тимур Меджитов.

«Отмечу, что ни в одной из отраслей экономики нет такого скачка по росту численности сотрудников. Увеличилась и сумма средней зарплаты. По итогам года она составила более 65 тыс. руб., что почти на 35% больше, чем в 2021 году»,— прокомментировал господин Меджитов.

Оборот ИТ-компаний региона за год увеличился на 2,2% по сравнению с 2021 годом и составил 20,43 млрд руб. Налоговые поступления выросли почти на 10% до 2,73 млрд руб. Инвестиции за девять месяцев 2022 года составили 1,19 млрд руб. В пресс-службе минцифры республики отметили, что Удмуртия стала регионом с одним из лучших показателей роста индустрии разработки программного обеспечения. В 2022 году регион занял 13-е место в стране по уровню развития софтверной индустрии. «Республика улучшила свои позиции на семь пунктов по сравнению с 2019 годом, а также вошла в группу претендентов на лидерство в рейтинге. Согласно реестру программного обеспечения Минцифры РФ в Удмуртии насчитывается порядка 87 правообладателей ПО»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Важный блок в ИТ-сфере — развитие кадрового потенциала, отметил господин Меджитов. «Сегодня на рынке есть большая потребность не только в специалистах с базовыми навыками программирования, но и в тех, кто может проектировать системы, писать сложный математически выверенный код и делать это качественно»,— рассказал министр. Тимур Меджитов добавил, что в регионе занимаются развитием кадрового потенциала. В частности, создана академия «Цифра». Она выпустила в прошлом году 376 человек, свыше 40% из них уже нашли работу в ИТ-компаниях республики. В 2023 году академия планирует обучить и выпустить порядка 500 студентов.

Директор ИТ-компании ЦВТ Олег Вылегжанин отмечает, что в отрасли не хватает опытных и квалифицированных специалистов. В ИТ-сфере есть три градации специалистов: junior — начинающий специалист, middle — самостоятельный и зрелый специалист, а также состоявшийся старший инженер с большим опытом — senior.

«Например, лет пять назад не хватало junior, сейчас не хватает senior. Специалистов с большим опытом, состоявшихся инженеров как “вчера” не хватало, так и “завтра” будет не хватать. Сложнее всего найти человека, который готов создавать и развиваться — это очень ценное качество, которое, к сожалению, встречается не часто»,— прокомментировал господин Вылегжанин.

По его наблюдениям, сейчас отрасли не хватает опытных архитекторов, бизнес-аналитиков, тимлидов и специалистов по искусственному интеллекту. Сильнее всего растет спрос на ИТ-специалистов по информационной безопасности.

Российский рынок потерял много квалифицированных специалистов после ухода иностранных компаний, говорит Олег Вылегжанин. «Опытные специалисты с серьезным багажом знаний, к сожалению, покинули страну вместе с глобальными компаниями. Не все, конечно, но осталось их мало. Их и до этого было мало даже с глобальными компаниями, а после ухода стало еще меньше»,— сказал господин Вылегжанин. При этом в уходе иностранных компаний он находит и плюсы в виде освободившейся ниши и новых возможностей, однако, по словам Олега Вылегжанина, предстоит много большой и серьезной работы, чтобы занять освободившееся место на рынке.

Он отмечает, что в Удмуртии есть господдержка, которая также пытается решить проблему нехватки кадров. «Очевидно, что это выгодно всем: и кадрам, и экономике, и бизнесу. В первую очередь, решение этой проблемы требует серьезных изменений в образовательной среде, начиная от младшей школы»,— считает эксперт. При этом он отмечает, что в его компании давно перестали обращать внимание на то, какой университет закончил потенциальный работник и какие у него оценки в дипломе, степень квалификации они научились определять самостоятельно. «Точно также перестал быть значимым региональный фактор. У нас работают специалисты из разных регионов страны»,— добавил господин Вылегжанин.

Сложности с кадрами есть, в основном это связано с перегретым рынком труда и необходимостью конкурировать с федеральными работодателями по уровню заработной платы, говорит генеральный директор компании «Деловая культура» Дамир Галимов.

«Стараемся искать специалистов в других регионах, где запросы по уровню зарплаты ниже. Сейчас большинство наших сотрудников не из Удмуртии. Также ориентируемся на поиск именно junior с дальнейшим обучением»,— прокомментировал господин Галимов.

Запросы соискателей по зарплате изменились в большую сторону сильнее, чем в предыдущие годы. При этом, по его наблюдениям, сотрудники стали больше ценить возможность удаленной работы и гибкого графика, чем высокую заработную плату.

Генеральный директор Q-Digital Александр Столбов отмечает, что наиболее востребованы крепкие, надежные середняки, готовые работать. Для повышения квалификации специалистов мы их обучаем, проводим стажировки и сотрудничаем с образовательными учреждениями разных уровней»,— прокомментировал Александр Столбов. Он добавил, что в их компании акцент на местных специалистах с трудоустройством в офис, однако по разным задачам бывают и удаленные подрядчики.

Директор по персоналу компании «1С-ИжТиСи» Наталья Москаленко говорит, что зарплата middle и senior в среднем по стране увеличилась на 30%, у junior на 10-20% в зависимости от региона. Ожидания соискателей по зарплате также изменились.

«Дело в том, что реклама обучающих курсов по ИТ-специальностям привела к тому, что у людей сформировалось представление, что переход в ИТ позволит им удвоить свою зарплату. Частые случаи, когда соискатель со своим набором, к слову, не ИТ–компетенций, зарабатывает 50 тыс. руб., а при переходе в ИТ компанию рассчитывает зарабатывать 100 тыс. руб. А это работает совсем не так. Если ты отличный программист, и можешь делать архитектуру и код благодаря своим компетенциям вдвое быстрее, чем твой менее опытный коллега, то и зарабатываешь ты примерно в два раза больше. Если ты проектный менеджер, способный организовать разработку и внедрение ИТ-системы, которая поможет выйти на новый уровень развития бизнеса, то и оплата будет соответствующей. Но если ты окончил курсы по 1С или делал какие-то проекты не ИТ, то ожидать, что с приходом в ИТ твои потенциальные результаты вдруг резко переоценятся, достаточно наивно. Хотя кадровый голод, конечно, творит чудеса»,— поделилась госпожа Москаленко.

Всегда востребованы специалисты уровня middle+ и senior: руководители проектов, программисты, аналитики, говорит директор по маркетингу и HR компании ELMA Юлия Батальцева. Она добавляет, что на позиции junior они готовы рассматривать студентов последний курсов, также они плотно сотрудничают с ведущими вузами. «Вместе с университетами мы готовим высококлассных и практико-ориентированных специалистов для компании и ИТ-индустрии. Многие вузы базируют учебные программы на материалах, представленных нашей компанией. Для того, чтобы закрыть потребность в специалистах уровня middle и senior, мы расширили географию поиска. У нас работают специалисты со всей России, стран ближнего зарубежья, балканских стран и даже Азии»,— прокомментировала госпожа Батальцева.

Татьяна Колегова

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