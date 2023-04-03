СКР проверяет, почему в Евпатории разрешили строить ЖК в охранной зоне военного городка

Следователи в Евпатории проверяют обстоятельства выдачи местными властями разрешения на строительство жилищного комплекса в санитарной зоне военного городка, из-за чего возведение объекта было сорвано и теперь застройщик взыскивает с города убытки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Главном следственном управлении СКР по Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая инфорамционная система жилищного строительства Фото: Единая инфорамционная система жилищного строительства

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о том, что власти Евпатории в 2020 году выдали местному застройщику СЗ «Прайм» разрешение на возведение ЖК «Звездный городок» на Интернациональной улице в непосредственной близости от Черного моря. Комплекс должен был состоять из четырех девятиэтажных жилых домов всего на 320 квартир. Ввод в эксплуатацию был запланирован на первый квартал 2023 года. Однако в июне минувшего года строительство комплекса приостановили в связи с предъявлением органами прокуратуры предписаний строителям. Как пояснили «Ъ-Кубань» в офисе застройщика, надзорный орган указал, что возведение домов ведется в санитарно-защитной зоне военного городка. Сейчас строительство «заморозилось» на уровне третьего-четвертого этажей.

По данным СЗ «Прайм», земля под строительство была приобретена им на аукционе, но ни в аукционной документации, ни в договорах об аренде не было указаний на наличие каких-либо ограничений для использования земли по целевому назначению, в том числе и данных о санитарно-защитных зонах. В мэрии Евпатории компании выдали генплан застройки, а затем и разрешение на строительство.

В связи с тем, что строительство оказалось сорванным, застройщик обратился в Арбитражный суд, где потребовал взыскать с городских властей в общей сложности 735 млн руб., часть из которых являются фактически понесенными расходами на строительство объекта, а часть – упущенной выгодой.

Эксперт ранее пояснял, что если в суде будет установлено, что участок действительно находится в охранной зоне, то, возможно, были нарушения при выдаче разрешения на строительство. Также, отмечал он, суд должен будет выяснить, есть ли в произошедшем вина администрации, и если она есть, взыскать с местных властей понесенные строителями расходы.

В мэрии Евпатории, отвечая на запрос «Ъ-Кубань», заявили, что утвержденным в 2018 году генпланом города земли, на которых ведется строительство, отнесены к зоне среднеэтажной жилой застройки. При этом в процессе согласования данного генплана военные никаких замечаний к проекту градостроительного документа не выразили, а санитарно-защитная зона для этой территории до сих пор не установлена, сведения в ЕГРН о ней отсутствуют, уточняется в письме.

Андрей Обнорский

Читайте нас в Telegram