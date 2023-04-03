В Ярославской области модернизируют асфальтобетонные заводы

В Ярославской области к следующему дорожно-строительному сезону все асфальтовые заводы начнут выпускать асфальтобетонную смесь в соответствии с новыми стандартами. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе контрольного обследования дорог в Ярославле, которые отремонтируют по гарантии. В этом году в регионе обследуют более 150 объектов общей протяженностью 850 км, находящихся на гарантии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Большинство заводов у нас уже работает по новым стандартам качества. Мы заинтересованы в том, чтобы все предприятия к следующему сезону были переоборудованы и выпускали асфальтобетонную смесь с высокими эксплуатационными показателями. В этом году переоборудуем асфальтовый завод в Брейтове. В следующем – в Мышкинском, Пошехонском и Большесельском районах. Ремонт дорог – это очень финансово емкое направление, поэтому мы должны уделять особое внимание качеству, работать по современным технологиям, качественно и рационально использовать каждый рубль»,— сказал господин Евраев.

Порядка 20 региональных асфальтосмесительных установок обеспечат бесперебойную поставку асфальтобетонной смеси. Как заверили в правительстве, этих мощностей хватит для проведения полного цикла мероприятий по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и текущего содержания дорог.

«С руководством города мы осмотрели те участки дорог, которые будут отремонтированы по гарантии. Обычно сроки гарантийного ремонта составляют порядка четырех лет – в зависимости от вида выполненных работ. Из бюджета мы не потратим на это ни копейки. Подрядчики устранят все недостатки за свой счет. Сейчас за каждой дорогой, за каждым метром будет жесткий контроль»,— отметил Михаил Евраев.

На улице Республиканской около дома №30 в ближайшие выходные начнутся работы по восстановлению верхнего слоя асфальта. По словам подрядчика, на замену асфальта потребуется порядка двух недель. В областном правительстве сообщили, что устранят дефекты асфальта на Волжской набережной от памятника Некрасову до Октябрьского моста и на участке дороги на улице Суркова.

Как сказал мэр Ярославля Артем Молчанов, подрядчики в апреле готовы приступить к работам. «Ремонт по гарантии проводится дважды в год – весной и осенью»,— добавил господин Молчанов.

Глава региона поблагодарил подрядчиков за ответственное отношение. По его словам, в этом году в области будет реализована масштабная программа по ремонту муниципальных дорог.

«В этом году планируем сделать серьезный качественный рывок по всем дорогам, и в первую очередь по муниципальным»,— сказал Михаил Евраев.

Алла Чижова