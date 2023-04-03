Мэр Краснодара подписал постановление о весеннем призыве: уклонистов будут разыскивать и задерживать

Глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о начале призыва на срочную службу в рядах ВС РФ. Документ опубликован на сайте краснодарской мэрии.

Согласно документу, в этом году буду призывать на срочную службу мужчин 1996–2005 годов рождения. В частности, призыв коснется тех горожан, которые не имеют отсрочки по здоровью и годны «к службе в мирное время».

МВД поручено в двухнедельный срок направить данные в военные комиссариаты о тех, кто состоит на учете. Уклоняющихся от службы будут разыскивать, а при наличии законных оснований — задерживать. Помимо этого сотрудники городской полиции обязаны обеспечивать безопасность на призывных пунктах по адресам: улица Селезнева, 203/А и улица Рашпилевская, 41.

«Обеспечить безопасность при перевозке призывников на сборный пункт военного комиссариата Краснодарского края, в аэропорт, на железнодорожный вокзал, выделив для этих целей необходимое количество личного состава и автотранспорта»,— говорится в документе.

Управлению по делам молодежи поручено организовать и провести День призывника, беседы с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками вооруженных конфликтов, а также встречи с родителями и призывной молодежью.

На управление делами администрации города Краснодара возложена ответственность за выделение необходимого числа технических работников, обслуживающего персонала и транспорта по заявкам администраций внутригородских округов краевой столицы.

Олег Исаев

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