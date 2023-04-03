Три застройщика из Краснодара вошли в топ-10 компаний по объемам возводимого жилья

Три краснодарских застройщика вошли в первую десятку лидеров по объему возводимого жилья на 1 апреля текущего года. Рейтинг опубликован на портале Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СК Dogma Фото: пресс-служба СК Dogma

На четвертой позиции расположилась компания Dogma. С начала года организация возвела 1,87 млн кв. м жилья. Восьмую строчку списка занимает кубанская ГК «Точно» (1,06 млн кв. м), девятую — ГК «ССК» (963,8 тыс. кв. м). Компания Dogma в настоящее время ведет строительство четырех многоквартирных домов в крае. ГК «Точно» занимается строительством 13 МКД в двух регионах РФ, ССК возводит 10 домов.

Лидерами по показателю стали компания «ПИК» (Москва, 5,4 млн кв. м), ГК «Самолет» (Москва, 3,5 млн кв. м) и Группа ЛСР (Санкт-Петербург, 2,49 млн кв. м). При этом «ПИК» уменьшил объем текущего строительства и в настоящее время возводит 72 МКД.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram