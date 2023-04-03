Глава СКР Бастрыкин потребовал задержать мужчин, избивших отца 13 детей в Петербурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подержал задержать мужчин, подозреваемых в избиении 60-летнего Юрия Боброва, кавалера ордена «Родительская слава». Об этом в понедельник, 3 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным «Фонтанки», господина Боброва избили в прошлую пятницу, 31 марта у ЖК «Шуваловский» после небольшого ДТП. Нападавших было трое, все происходящее на видео снимали дети Юрия Боброва. Задержать удалось двоих, однако их отпустили в тот же вечер.

Глава СК РФ после резонанса в СМИ потребовал возбудить уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство группой лиц либо сопряжённое с сопротивлением представителю власти).

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