В донских школах запустят факультативы по пилотированию БПЛА

В общеобразовательных учреждениях Ростовской области ДОСААФ планирует запустить программу по обучению школьников управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в рамках пресс-конференции об особенностях проведения призыва граждан на военную службу весной 2023 года в центре «Интерфакс-Юг» сообщил председатель регионального отделения ДОСААФ России Анатолий Трушин.

По словам Анатолия Трушина, сегодня навык управления беспилотниками крайне востребован. В прошлом году на площадке Южной школы ДОСААФ было подготовлено 50 специалистов.

«Сейчас приобретаем квадрокоптеры на обеспечение взаимодействия с общеобразовательными школами, средними специальными учебными заведениями для факультативной работы, созданием кружков, чтобы ребята имели представление что это такое»,— сообщил председатель регионального отделения ДОСААФ.

По его словам, уже закуплено 10 квадрокоптеров. Занятия планируют проводить в 36 школах региона.

Анастасия Назарова