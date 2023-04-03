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Коммерсантъ FM
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Россия приостановила выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о решении приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин заявил о попытках «воспрепятствовать» работе российской делегации в ПА ОБСЕ. «Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос»,— сказал Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

57 стран—участниц ОБСЕ ежегодно выплачивают взносы. В феврале вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что внесенный Россией в 2022 году взнос не был использован, поскольку Лондон и Варшава помешали работе российской делегации.

Летом 2022 года Великобритания на правах принимающей страны отказала в выдаче виз российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии. Осенью того же года аналогичное решение приняла Польша.

Лусине Баласян

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