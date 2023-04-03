Мэрию Южноуральска обязали восстановить систему отведения паводковых вод

Южноуральский городской суд обязал администрацию города восстановить систему отведения ливневых и паводковых вод на одной из улиц. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, сообщают в надзорном ведомстве Челябинской области. Решение суда вступило в законную силу.

Установлено, что система водоотвода по улице Березки не обеспечивала надлежащее отведение осадков и паводковых вод: водоотводные каналы там либо отсутствовали, либо были засыпаны грунтом. В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился с иском в суд.