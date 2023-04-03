Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Универмаг «Цветной» представил новую концепцию

Концептуальный маркет «Цветной» впервые за свою историю представляет новую философию бренда — коротко она выражена в слогане «Выбирай свет!» Помимо нового девиза магазин также представил несколько ключевых изменений в своей стилистике и дизайне. Новый образ «Цветного» создала дизайн-студия Design Workout.

Изменения также коснулись схемы и концепции расположения корнеров. На первом этаже расположилась арт-платформа ART-Basement, где посетители смогут посетить лекции о современном искусстве и выставки художников. Второй этаж стал Streetstyle Level — его занимает одежда концептуальных брендов, которые формируют современную уличную моду. На третьем этаже представлена более формальная и casual одежда, а на четвертом — актуальные тренды сезона и базовые атрибуты гардероба.

Предыдущая фотография

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Следующая фотография
1 / 11

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Фото: Универмаг «Цветной»

Сайт «Цветного» также обновился: там можно найти информацию о брендах и событиях универмага, а также оформить и присоединиться к программе лояльности. К тому же магазин обещают скидку 5% до конца года всем, кто оформит скидочную карту на сайте с 16 марта по 16 апреля.

Елизавета Федутинова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...