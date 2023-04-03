Универмаг «Цветной» представил новую концепцию

Концептуальный маркет «Цветной» впервые за свою историю представляет новую философию бренда — коротко она выражена в слогане «Выбирай свет!» Помимо нового девиза магазин также представил несколько ключевых изменений в своей стилистике и дизайне. Новый образ «Цветного» создала дизайн-студия Design Workout.

Изменения также коснулись схемы и концепции расположения корнеров. На первом этаже расположилась арт-платформа ART-Basement, где посетители смогут посетить лекции о современном искусстве и выставки художников. Второй этаж стал Streetstyle Level — его занимает одежда концептуальных брендов, которые формируют современную уличную моду. На третьем этаже представлена более формальная и casual одежда, а на четвертом — актуальные тренды сезона и базовые атрибуты гардероба.

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Сайт «Цветного» также обновился: там можно найти информацию о брендах и событиях универмага, а также оформить и присоединиться к программе лояльности. К тому же магазин обещают скидку 5% до конца года всем, кто оформит скидочную карту на сайте с 16 марта по 16 апреля.

Елизавета Федутинова