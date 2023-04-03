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В Нижнем Новгороде удвоят сроки договоров на размещение наружной рекламы

Администрация Нижнего Новгорода планирует вдвое увеличить сроки договоров на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальных земельных участках или зданиях, проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Сейчас сроки контрактов с предпринимателями на аренду мест под рекламу составляют пять лет, их предлагается растянуть до десяти лет. Аналогичная практика существует в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, отмечается в документах департамента градостроительного развития администрации Нижнего Новгорода.

Десятилетние договоры позволят привлечь крупных операторов наружной рекламы и поднять доходы городской казны, а также получить «прозрачную контролируемую сеть объектов наружной рекламы» для размещения социальной и предвыборной рекламы, отметили в мэрии. Проект проходит публичное обсуждение и затем поступит на рассмотрение думы Нижнего Новгорода.

Владимир Зубарев

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