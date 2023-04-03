Рефат Катипов назначен главой управления угрозыска МВД по Татарстану

Полковник полиции Рефат Катипов стал новым главой управления угрозыска МВД по Татарстану. Об этом говорится в сообщении министерства.

На своем посту господин Катипов сменил Ильгиза Хамитова, который возглавлял управление с 2017 года. В марте 2023 года он стал замначальника полиции Татарстана по оперативной работе.

Рефат Катипов начал работу в органах внутренних дел в 1994 году. В управлении угрозыска он работает с 1998 года. С августа 2013 по апрель этого года он был главой отдела по раскрытию грабежей и разбойных нападений.

"Ъ-Казань"