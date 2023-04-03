Чистая прибыль Ревдинского завода ОЦМ за год выросла в 11 раз

ПАО «Ревдинский завод по обработки цветных металлов» (входит в УГМК) в 2022 году получило чистую прибыль в размере 476,3 млн руб., что в 11 раз выше показателей 2021 года, следует из бухгалтерского отчета компании. За это же время выручка предприятия увеличилась на 18,8%, до 8,7 млрд руб., а себестоимость продаж — на 9,2%, до 7,5 млрд рублей. Коммерческие расходы за год практически не изменились и составили 14,4 млн руб.

В 2021 году на Ревдинском заводе ОЦМ был реализован крупный проект — завершилась модернизация горизонтального гидравлического пресса с усилием 3150 тонн. Пресс для изготовления труб из меди и сплавов бронзы был установлен на Ревдинском заводе ОЦМ в 1968 году. Техническое перевооружение оборудования провело ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ). Модернизация увеличила возможности пресса по выпуску труб диметром до 545 мм.

Напомним, в 2018 году завод УГМК исключили из перечня приоритетных инвестпроектов Свердловской области. В проекте реконструкции мощностей Ревдинского завода ОЦМ были нарушены сроки выполнения работ.

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Диана Сунагатуллина