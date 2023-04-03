Сотрудник Краснодарского училища летчиков оспорил увольнение за судимость по коррупционной статье

В Краснодаре суд отменил решение начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) об увольнении заведующего методическим кабинетом Сергея Кравца, сотруднику будет выплачена зарплата за время вынужденного прогула в сумме 1,2 млн руб. Об этом сообщает сайт краевого суда.

В 2018 году господин Кравец был уволен, так как руководству КВВАУЛ стало известно о его судимости за взятки на прежнем месте службы.

Как следует из материалов суда, в 2009 году Сергей Кравец, служивший в должности командира одной из воинских частей в Республике Адыгея, был признан виновным в получении взяток и превышении полномочий. В тот период в СМИ была опубликована информация о том, что офицер получал деньги от военнослужащих-срочников и их родственников, за что разрешал солдатам отлучаться из части. Майкопский гарнизонный военный суд приговорил Сергея Кравца к пяти годам колонии общего режима, в 2012 году он освободился досрочно.

Руководство Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, изучив личное дело Сергея Кравца, пришло к выводу, что осужденный за тяжкие преступления гражданин представляет безусловную опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних, поэтому должен быть ограничен в праве заниматься преподавательской деятельностью. Однако суд, куда обратился Сергей Кравец, согласился с его доводами о том, что Трудовой кодекс РФ не содержит прямого запрета на работу в сфере образования лицам, имеющим погашенную судимость за коррупцию. Господин Кравец также пояснил, что в должности заведующего методическим кабинетом он не ведет образовательную деятельность, а выполняет административно-хозяйственные функции.

Анна Перова, Краснодар