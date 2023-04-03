«Столица Нижний» в январе-марте сдала восемь многоквартирных домов

Девелоперская компания «Столица Нижний» в первом квартале 2023 года ввела в эксплуатацию восемь многоквартирных домов в трех жилых комплексах. Пять домов были сданы в ЖК «Новая Кузнечиха», два — в ЖК «Цветы 2», где построена первая 25-этажная высотка. Еще один объект был построен в ЖК «Дом на Культуре».

Все жилые дома были введены точно в срок в соответствии с проектной декларацией, сообщили в компании, отметив, что в первом квартале было возведено 83,7 тыс. кв. жилья (1659 квартир). «Всем дольщикам будут направлены уведомления о завершении строительства, мы предложим записаться на встречу для подписания акта приема-передачи квартиры и получения ключей» – сообщили в пресс-службе «Столицы Нижний».

Иван Сергеев