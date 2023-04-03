Крути педали

В ростовском микрорайоне Суворовский прошли соревнования по маунтин-байку. Фрагменты события — в фотогалерее «Ъ-Юг».

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