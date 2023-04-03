Реконструкцию фасада вокзала «Краснодар-I» не планируют в 2023 году

В 2023 году финансирование на проектирование и проведение реконструкции фасада железнодорожного вокзала «Краснодар-I» не запланировано. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Фото: пресс-служба дирекции железнодорожных вокзалов РЖД

Годом ранее власти региона направили иск к РЖД с требованием провести восстановительные работы на объекте. В свою защиту представители компании заявили, что указанные в иске сроки проведения работ являются «нереальными и невыполнимыми» с учетом закупочных процедур.

В прошлом месяце арбитражный суд Москвы поддержал требования кубанских властей и обязал госкомпанию в течение полугода разработать проект реставрации фасада здания ж/д вокзала. Полный комплекс работ должен быть выполнен в течение года, указано в решении инстанции.

В компании изданию сообщили, что в текущем году реставрационные работы проводиться не будут, однако организация принимает меры по поддержанию здания в надлежащем состоянии.

В мэрии Краснодара «Ъ-Кубань» уточнили, что вопрос модернизации объекта находится в полной компетенции РЖД.

Анастасия Донскова

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