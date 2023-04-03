Мобилизованный из Ярославской области погиб в СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 24-летний уроженец Ярославской области Александр Галахов. У мужчины осталась жена. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасо-Преображенский кафедральный собор Рыбинска

Фото: Коммерсантъ-Ярославль Спасо-Преображенский кафедральный собор Рыбинска

Фото: Коммерсантъ-Ярославль

Александр Галахов был рядовым, стрелком и помощником гранатометчика мотострелкового отделения. Погибший представлен к награждению орденом Мужества.

Прощание состоится 4 апреля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Рыбинска. Похоронят военнослужащего на Южном кладбище города.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— добавили в правительстве.

Алла Чижова