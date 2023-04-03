Краевые власти изучат возможность открытия авиасообщения с Казахстаном

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил планы и перспективы сотрудничества с генеральным консулом Республики Казахстан в городе Казани Ерланом Искаковым. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По словам Дмитрия Махонина, Пермский край и Казахстан объединяют общие интересы в развитии внешнеэкономического сотрудничества, а также в сфере образования. Предприятия края ежегодно участвуют в профильных выставках в Казахстане, работают по контрактам с казахстанской стороной в рамках нефтегазодобычи. «Знаю, что у вас состоялся визит в Пермский научно-образовательный центр мирового уровня “Рациональное недропользование” (НОЦ) – уникальный формат взаимодействия промышленности, науки и образования. Его развитие происходит в тесной кооперации с промышленностью. Уверен, что благодаря знакомству с НОЦ вы отметили для себя новые перспективы для расширения нашего взаимодействия в области образования, в том числе в рамках обучения у нас студентов из Казахстана. Кроме того, также готовы рассматривать открытие филиалов наших вузов в ваших городах»,— заявил губернатор Прикамья.

Ерлан Искаков отметил, что Прикамье по объемам товарооборота с республикой входит в топ-5 регионов консульского округа. «Между Казахстаном и Пермским краем высокий потенциал для развития партнерских отношений в других сферах. Мы должны помогать бизнесу выходить на новые рынки. Предлагаю организовывать двухсторонние бизнес-миссии. В результате таких мероприятий 20–30% казахстанских компаний-участников выражают высокую заинтересованность в создании совместных производств. Если со стороны Пермского края есть предприятия, которым было бы актуально выстроить и укрепить взаимодействие с казахстанской стороной — предлагаю отдельно прорабатывать этот вопрос»,— сказал господин Искаков.

Генеральный консул выразил заинтересованность в развитии туризма между Казахстаном и Прикамьем. Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти всегда выступают за расширение числа авиамаршрутов из Перми в другие точки России и мира. «Недавно мы в тестовом режиме запустили рейсы в Узбекистан, в минувшие выходные — в Республику Беларусь. Поэтому готовы этот вопрос прорабатывать, изучать потенциальный пассажиропоток, задачу краевому минтрансу поставлю»,— акцентировал глава Прикамья.

На встрече также обсуждалась возможность открытия в ближайшее время на территории Прикамья офиса почетного консула Республики Казахстан.