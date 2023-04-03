Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 17:12

Краевые власти изучат возможность открытия авиасообщения с Казахстаном

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил планы и перспективы сотрудничества с генеральным консулом Республики Казахстан в городе Казани Ерланом Искаковым. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам Дмитрия Махонина, Пермский край и Казахстан объединяют общие интересы в развитии внешнеэкономического сотрудничества, а также в сфере образования. Предприятия края ежегодно участвуют в профильных выставках в Казахстане, работают по контрактам с казахстанской стороной в рамках нефтегазодобычи. «Знаю, что у вас состоялся визит в Пермский научно-образовательный центр мирового уровня “Рациональное недропользование” (НОЦ) – уникальный формат взаимодействия промышленности, науки и образования. Его развитие происходит в тесной кооперации с промышленностью. Уверен, что благодаря знакомству с НОЦ вы отметили для себя новые перспективы для расширения нашего взаимодействия в области образования, в том числе в рамках обучения у нас студентов из Казахстана. Кроме того, также готовы рассматривать открытие филиалов наших вузов в ваших городах»,— заявил губернатор Прикамья.

Ерлан Искаков отметил, что Прикамье по объемам товарооборота с республикой входит в топ-5 регионов консульского округа. «Между Казахстаном и Пермским краем высокий потенциал для развития партнерских отношений в других сферах. Мы должны помогать бизнесу выходить на новые рынки. Предлагаю организовывать двухсторонние бизнес-миссии. В результате таких мероприятий 20–30% казахстанских компаний-участников выражают высокую заинтересованность в создании совместных производств. Если со стороны Пермского края есть предприятия, которым было бы актуально выстроить и укрепить взаимодействие с казахстанской стороной — предлагаю отдельно прорабатывать этот вопрос»,— сказал господин Искаков.

Генеральный консул выразил заинтересованность в развитии туризма между Казахстаном и Прикамьем. Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти всегда выступают за расширение числа авиамаршрутов из Перми в другие точки России и мира. «Недавно мы в тестовом режиме запустили рейсы в Узбекистан, в минувшие выходные — в Республику Беларусь. Поэтому готовы этот вопрос прорабатывать, изучать потенциальный пассажиропоток, задачу краевому минтрансу поставлю»,— акцентировал глава Прикамья.

На встрече также обсуждалась возможность открытия в ближайшее время на территории Прикамья офиса почетного консула Республики Казахстан.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...