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В Ростовской области прошел фестиваль греческой культуры

В Ростовской области в честь празднования Дня независимости Греции прошел фестиваль греческой культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фестиваль завершился 1 апреля.

Мероприятия были организованы на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». Организатором выступило греческое общество Ростова-на-Дону.

В мероприятиях принимали участие творческие коллективы из Ростова, Донецка, Ессентуков, Таганрога, представители духовенства, некоммерческих и общественных организаций. В рамках фестиваля также была организована выставка «Россия-Греция: 1000-летие духовных и культурных связей. Греки на Дону».

Анастасия Назарова

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