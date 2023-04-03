В Ростовской области прошел фестиваль греческой культуры

В Ростовской области в честь празднования Дня независимости Греции прошел фестиваль греческой культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фестиваль завершился 1 апреля.

Мероприятия были организованы на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». Организатором выступило греческое общество Ростова-на-Дону.

В мероприятиях принимали участие творческие коллективы из Ростова, Донецка, Ессентуков, Таганрога, представители духовенства, некоммерческих и общественных организаций. В рамках фестиваля также была организована выставка «Россия-Греция: 1000-летие духовных и культурных связей. Греки на Дону».

Анастасия Назарова