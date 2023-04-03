Мариинский театр в Петербурге оценил финансовые потери с начала пандемии ковида в 12 млрд рублей

Финансовые потери Мариинского театра за последние три года составили около 12 млрд рублей, наибольший урон учреждению нанесла пандемия коронавируса. Об этом сообщил руководитель театра Валерий Гергиев на пресс-конференции.

«Такие театры как Мариинский потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. Урон Мариинского театра, нанесенный тремя годами, это примерно 12 млрд рублей»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что такие средства очень велики даже для крупных мировых театров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Мариинский театр реконструировал самый древний балет Мариуса Петипа, написанный более 160 лет назад.

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