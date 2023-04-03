Более 248 млн рублей выделено на реставрацию казармы в Нижегородском кремле

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения – казармы гарнизонного батальона в десятом корпусе Нижегородского кремля. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 248,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард» Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард» Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард» Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард» Следующая фотография 1 / 4 Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард» Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард» Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард» Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард»

Заказчиком выступает Нижегородский художественный музей (НГХМ). Подрядчику предстоит отреставрировать кирпичную кладку, заполнить трещины, привести в порядок фасад казармы и отделать внутренние помещения. В здании планируется открыть выставочное пространство, где разместят лектории, кафе и организуют пространство для выставок. Из десятого корпуса кремля ранее съехали занимавшие его региональные министерства культуры, спорта и другие ведомства.

Подача заявок открыта до 18 апреля, итоги подведут 21 апреля. Реставрацию нужно завершить в течение года и одного месяца после получения разрешения от органа охраны ОКН.

Елена Ковалева