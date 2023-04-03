На ремонт дымоходов в домах Уфы направят до 31 млн рублей

Управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы на конкурсе 25 апреля выберет подрядчика восстановления герметичности дымовых каналов в многоквартирных домах в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 31,4 млн руб., его профинансирует бюджет города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Работы необходимо завершить до конца июля. Отремонтировать дымовые каналы необходимо в 46 домах в четырех районах Уфы (Демском, Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском). Дешевле всего обойдется восстановление герметичности дымовых каналов в трех квартирах в доме на Центральной улице (42,1 тыс. руб.), дороже — в доме на улице Карла Маркса, 71 (1,53 млн руб.).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Уфе по инициативе прокуратуры Советского района возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту отключения газа в многоквартирных домах на улицах 8 Марта, Революционной, 50-летия Октября, Мингажева и других. Проверка надзорного ведомства установила, что дома, оборудованные проточными водонагревателями для горячего водоснабжения и газовыми плитами, с ноября 2022 года отключены от газоснабжения из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Как сообщила на круглом столе в Курултае Башкирии в середине марте исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, подача газа была прекращена в 80 домах в республике, 50 из них находятся в Уфе. Поводом для этого стала разгерметизация дымоходов, отметила она. На устранение этой проблемы из программы по капремонту дворов и подъездов выделили 30 млн руб. Сроки окончания ремонтных работ не назывались.

Майя Иванова

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