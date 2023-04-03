Безработного жителя Ижевска подозревают в краже велосипедов у курьеров

В столице Удмуртии задержали 27-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в краже велосипедов у подъездов жилых домов. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Установлено, что подозреваемый украл велосипеды, принадлежавшие курьерам службы доставки, у домов по ул. Пушкинской и ул. Кирова. Общая сумма ущерба превысила 50 тыс. руб. В каждом из случаев велосипеды стояли не пристегнутыми, чем привлекли внимание подозреваемого. Похищенное имущество он продал малознакомым лицам.

В настоящее время велосипеды изъяты сотрудниками полиции.

Кроме того, установлена причастности подозреваемого к краже продуктов питания из супермаркета на сумму почти 5 тыс. руб.