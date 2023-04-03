В Сочи с начала года закрыли девять частных школ, работавших под видом детских садов

В Сочи с начала 2023 года пресекли деятельность девяти частных образовательных учреждений, зарегистрированных в качестве детских садов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Подобные образовательные учреждения должны иметь соответствующую лицензию и отвечать нормам антитеррористической, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Если частные детские сады и школы не имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности, нельзя говорить о безопасности обучения детей в данных учреждениях»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, все закрытые учреждения имели нарушения установленных требований. В частности, помещения, в которых находились дети, были обустроены с применением горючих материалов, на окнах были установлены решетки, территории не были огорожены, отсутствовала охрана и видеонаблюдение на территории учреждений. В пищеблоках, где готовили еду детям, были обнаружены насекомые, плесень и продукты с истекшим сроком годности. Сотрудники были оформлены без разрешительных документов и не обладали необходимым образованием, не проходили медобследование.

Анастасия Донскова

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