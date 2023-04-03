Герман Греф и Максим Орешкин открыли первую на Урале IT-школу

В Сургуте (ХМАО-Югры) состоялось открытие первой в Уральском федеральном округе (УрФО) школы программирования — «Школы 21», сообщила пресс-служба Сбербанка. В церемонии открытия участвовали помощник президента России Максим Орешкин, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам Германа Грефа, «Школа 21» в Сургуте поставила рекорд по скорости запуска с момента принятия решения и до открытия дверей. На первую волну обучения в Сургуте подано более 3 тыс. из 33 городов России. Средний возраст абитуриентов — от 20 до 35 лет. Новый кампус площадью более 3 тыс. кв. м. предоставляет 190 рабочих мест, обучаться здесь смогут более 750 участников. На время обучения участникам может быть предоставлено общежитие.

«Мы находимся на таком этапе развития нашей страны, когда спрос на инженеров в широком смысле этого слова, и в том числе на IT-специалистов, будет расти очень быстро. Поэтому замечательно, что появляются новые формы получения образования»,— отметил Максим Орешкин. На данный момент в трех кампусах «Школы 21» по стране учится более 4 тыс. человек, более 1,8 тыс. из них трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах России.

Напомним, ранее в Екатеринбурге состоялся запуск первого в России технологического хаба Сбера для IT-специалистов. Он расположился в бизнес-центра Neboplaza на улице Розы Люксембург, 56а. Здание рассчитано на 1,7 тыс. рабочих мест, а залы для проведения мероприятий вмещают до 150 человек. Также на территории хаба создали специальный центр адаптации для новых IT-сотрудников (IT Bootcamp).

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Диана Сунагатуллина