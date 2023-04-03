Бывшая судья Динского районного суда Кубани обвиняется в крупном мошенничестве

Уголовное дело в отношении бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края передано в суд, сообщают следственное управление СКР и краевая прокуратура. По данным правоохранительных органов, Елена Неженская, которая до октября 2021 года имела статус судьи, под предлогом передачи взятки в краевой суд присвоила средства гражданина в сумме 500 тыс. руб.

Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что в сентябре 2020 году к судье Елене Неженской обратился ее знакомый, который судился со страховой компанией. Незадолго до этого Динской райсуд вынес решение в пользу мужчины, взыскав со страховщиков 5,5 млн руб. Однако гражданин узнал, что страховая компания подала апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд (ККС). Обеспокоившись возможной отменой решения, мужчина попросил госпожу Неженскую помочь, и та сообщила, что у нее якобы есть возможность передать взятку судьям ККС. Гражданин передал судье 500 тыс. руб., однако ККС вскоре отменил решение в его пользу. Мужчина обратился в правоохранительные органы, которые выяснили, что Елена Неженская присвоила полученные средства.

Как ранее писал «Ъ-Юг», Елена Неженская была лишена статуса судьи в октябре 2021 года. Квалификационная коллегия судей края узнала о фактах непроцессуального общения судьи с участниками процессов.

Анна Перова, Краснодар