«Мостотрест» опубликовал график разводок мостов в Петербурге на эту неделю

«Мостотрест» опубликовал на своем сайте график разводок мостов через Неву и Малую Неву с 3 по 8 апреля.

В ночь на 4 апреля разведут Володарский (с 2:00 до 5:45), Александра Невского (с 2:20 до 5:10), Литейный (с 1:40 до 4:45), Дворцовый (с 1:10 до 4:55), Тучков (с 2:00 до 4:55), Биржевой (с 1:00 до 4:55) мосты.

В ночь на 5 апреля планируется развести три моста — Большеохтинский (с 02:00 до 05:00), Троицкий (с 01:20 до 04:50) и Благовещенский (с 01:25 до 05:00) мосты.

С 5 на 6 апреля разведут мосты Александра Невского (с 02:20 до 05:10), Большеохтинский (с 02:00 до 05:00), Троицкий (с 01:20 до 04:50), Дворцовый (с 01:10 до 04:55), Благовещенский (с 01:25 до 05:00) и Гренадерский (с 01:30 до 04:30).

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