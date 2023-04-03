Пострадавшие при взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге получат денежные компенсации от города

Всем пострадавшим при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), из городского бюджета выплатят компенсации до 500 тыс. рублей. Семья погибшего получит 1 млн рублей. Об этом рассказал журналистам губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн рублей, тяжело раненным — 500 тыс. рублей, остальным — по 250 тыс. рублей»,— сказал глава города (цитата по ТАСС).

Всего при взрыве пострадал 31 человек, 24 из них попали в медицинские учреждения. Восемь из них остаются в тяжелом состоянии, сообщал Минздрав в понедельник, 3 апреля.

Взрыв кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где с организованной движением «Киберфронт Z» лекцией выступал военкор Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля. По подозрению в его исполнении силовики задержали Дарью Трепову. По версии следствия, она подарила Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). В Кремле взрыв назвали терактом. НАК обвинил в его организации украинские спецслужбы и запрещенный и признанный террористической организацией в России Фонд борьбы с коррупцией.

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