Губернатор Петербурга Беглов посетил пострадавших после взрыва в кафе, где погиб военкор Татарский

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил в Мариинской больнице пострадавших в ходе взрыва на Университетской набережной, при котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Губернатор пожелал всем скорейшего выздоровления.

Господин Беглов сообщил, что среди пострадавших есть иногородние, включая жителей Ростовской, Псковской и других областей. Угроза их жизням отсутствует, при этом многим потребуются операции в ходе дальнейшего лечения. Люди попросили передать близким информацию об их состоянии. Губернатор выразил особую благодарность врачам и медицинским службам, которые показали высочайший профессионализм.

Напомним, число пострадавших достигло 32 человек. Ранее глава Петербурга анонсировал денежные выплаты им. Семья погибшего военкора Владлена Татарского получит 1 млн руб. компенсации, пострадавшие — по 500 тыс. или 250 тыс. руб. в зависимости от тяжести их состояния.

Александр Просяник, Санкт-Петербург