На Кубани бывшая судья Елена Неженская предстанет перед судом за крупное мошенничество

Уголовное дело, возбужденное по факту особо крупного мошенничества в отношении бывшей судьи Динского района, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. По данным «Ъ-Кубань», речь идет о Елене Неженской, которую досрочно лишили полномочий в октябре 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным следствия, в 2020 году знакомый судьи выиграл судебное разбирательство со страховой компанией на 5,5 млн руб. Однако страховщики направили жалобу на решение первой инстанции. Тогда подсудимая предложила знакомому помочь в вынесении решения в его пользу в апелляции и попросила 500 тыс. руб. якобы для передачи в качестве взятки в крайсуд. Часть средств в размере 400 тыс. руб. были переданы судье в ее служебном кабинете в сентябре 2020 года, оставшиеся 100 тыс. руб. были переданы фигурантке дела через несколько дней через родственника ее знакомого. Получив деньги, подозреваемая создавала видимость содействия в решении вышеуказанного вопроса. Однако суд принял решение в пользу страховой компании.

«В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала в полном объеме»,— говорится в сообщении.

Фигурантке дела предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Анастасия Донскова

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