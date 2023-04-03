Закрытую черепно-мозговую травму получила жительница Удмуртии при пожаре

В Удмуртии 1 апреля около 1:00 в квартире одного из многоэтажных домов произошел пожар, причиной которого стало неосторожное курение. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в результате происшествия проживающие в квартире мужчина и женщина отравились продуктами горения. Девушка при этом также получила закрытую черепно-мозговую травму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Инцидент произошел при попытке эвакуироваться. Женщина из-за сильного задымления не смогла благополучно пройти через межкомнатные двери, ударилась и получила открытый перелом костей и ушибленную рану носа, а также закрытую черепно-мозговую травму.

При этом пострадавшей удалось разбудить мужчину, однако самостоятельно найти выход из квартиры они не смогли. Женщина звала на помощь и собиралась выпрыгнуть из окна, однако мужчине удалось ее удержать. На помощь к ним пришли соседи, которые вызвали пожарных.

Пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь.