Мебель, оборудование, комплектующие от 380 участников из 7 стран на международной выставке UMIDS 2023

25-я Международная выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства UMIDS состоится с 5 по 8 апреля 2023 года в Краснодаре, ВКК «Экспоград Юг».

Организатор – компания MVK. На территории выставочного комплекса «Экспоград Юг» в 4 павильонах и на открытой площадке разместятся 380 компаний из 7 стран – России, Турции, Китая, Беларуси, Казахстана, Италии и Германии. Общая площадь выставки составит 31 000 кв.м. По сравнению с прошлым годом выставка демонстрирует уверенный рост по всем направлениям. Активность участников объясняется растущей необходимостью поиска новых поставщиков и настройки новых логистических связей между компаниями. Не последнюю роль играет и трансформация на рынке, связанная с уходом части крупных иностранных игроков и усилением конкуренции между российскими компаниями за освободившиеся ниши. Можно с уверенностью сказать, что UMIDS 2023 станет одним из самых масштабных событий в этом выставочном сезоне.

Экспозиция UMIDS 2023

Экспозиция выставки состоит из двух разделов: «Мебель. Предметы интерьера» и «Оборудование. Комплектующие».

В числе участников раздела «Оборудование. Комплектующие» - 47 компаний из России, Германии, Италии, Турции, Китая, которые представят станки, оборудование и инструмент для производства мебели и деревообработки. Отличительной особенностью UMIDS является то, что большинство из представленного оборудования - 150 единиц - посетители выставки смогут увидеть в работе, как в условиях современного мебельного производства.

Среди экспонентов павильона «Оборудование» - 12 новых производителей и поставщиков, которые впервые широко заявят о себе на российском рынке именно на UMIDS, в том числе, SREDA (Россия), KATAY (Турция), KRAVD (Россия), ВЕТТОРЕ МФ (Россия), KOOCUT CUTTING TECHNOLOGY (SICHUAN) (Китай) и другие.

Мировая премьера станка ожидается от компании КАМИ

Генеральный спонсор и бессменный участник выставки – компания LIGA – подготовила ряд новинок для презентации на UMIDS:

первая демонстрация четырёхстороннего станка ZEN PRO-625 MEMORY PLUS в РФ!

кромкооблицовочный станок KDT КЕ-706 будет представлен в обновлённом дизайне с новым клеевым агрегатом!

презентация новых учебных программ центра профессиональной подготовки PRAKTIKA и другая полезная информация.

В павильоне №4 можно будет найти необходимые комплектующие для производства мебели: фурнитуру, ткани, механизмы, декоративные элементы и другое. В списке участников раздела - 118 компаний, среди которых 57 производителей из России, Беларуси, Китая и Турции, а также 36 новых участников, в том числе турецкие производители лакокрасочных материалов AKS PLAST, ECE BOYA KIMYA SAN. TIC. A.., ESKIM KIMYA, IBA.VALRESA, компания РЕЧИЦАДРЕВ из Беларуси, Уральский лес (Башкортостан).

Премьерой на российском рынке станет генеральный партнёр выставки FGV – бренд фурнитуры из Италии

Раздел «Мебель. Предметы интерьера» традиционно займёт самую большую часть выставки - павильоны 1 и 3, где разместятся 196 компаний. Среди участников - 170 производителей готовой мебели и предметов интерьера из России, Беларуси, Казахстана и Китая. 85 компаний данного раздела впервые принимают участие в выставки, в том числе ARDONI, АССОЦИАЦИЯ ГК АСМ, LEVOX, AMIK, MGS MEBEL, SBKHOME, SALONI, 4SIS, BIGARDEN и другие. Также посетители смогут увидеть продукцию производителей мебели из Донецкой и Луганской Народных Республик на коллективном стенде.

На выставке практически все компании представят свои новые коллекции. Уход с мебельного рынка зарубежных игроков, занимавших средний и бюджетный сегменты мебельной отрасли, стал важнейшим толчком для повышения выставочной активности – открылась целая ниша, под которую локальные компании стали адаптировать свое производство.

Деловая программа

Программа UMIDS рассчитана на специалистов мебельной отрасли разных направлений – топ-менеджеров, дизайнеров, производителей, ритейлеров и байеров, маркетологов и других. Посетителей ожидают масштабные деловые мероприятия:

Дизайн-лекторий на выставке UMIDS

5-6 апреля, павильон №3, презентационная зона №2

Лекции от экспертов, основанные на практике, собственном опыте и накопленных за годы работы профессиональных знаниях. Фокус 2023 года – личный бренд, тренды интерьерного дизайна, формирование и успешная реализация проектов.

Среди спикеров: Герман Фарени, Эрик Мансапов, Юрий Емельянов, Екатерина Ловягина, Елена Голынская, Александр Заборонок, Марина Ширская, Ксения Бороздина и другие эксперты.

Организатор: компания MVK

Furniture Retail Forum Krasnodar. Практический форум для производителей и продавцов мебели

5-7 апреля, павильон №1, презентационная зона №1

Программа форума скорректирована в соответствии с актуальными отраслевыми задачами, важнейшими из которых становятся новые цифровые вызовы, рост мебельной категории на маркетплейсах, замедление покупательского спроса, альтернативные каналы сбыта, маркетинг и эффективность производственного и розничного бизнеса.

Среди спикеров: представители «Яндекс», Avito, OZON, «СберМегаМаркет», Hoff, LIGA, АМДПР, «Аскона», REKANA и другие.

Организатор: Коммуникационное агентство FC Project

Большая практическая мебельная конференция по продажам для собственников и топ-менеджеров «Мебельный бизнес по-русски»

7 апреля, павильон №3, презентационная зона №2

Нестандартные возможности роста продаж в условиях нового кризиса обсудят участники конференции, организованной компанией "МИР" (Мебель.Инвестиции.Ритейл).

На конференцию приглашаются собственники и топ-менеджеры мебельных компаний, чтобы получить актуальную сводку и прогнозы рынка по продажам и узнать, как привлекать клиента сейчас, в условиях турбулентности, как управлять продажами, персоналом, производством. В числе спикеров конференции профессионалы-практики: Алексей Лопухин, Радмила Кирьякова, Александр Варламов, Ирина Фантаз.

Организатор: Многопрофильное агентство по развитию и управлению мебельным бизнесом «МИР» (Мебель. Инвестиции. Ритейл)

Для посещения выставки специалисты могут получить бесплатный электронный билет на сайте www.umids.ru по промокоду PRESS

Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Администрации Краснодарского края, Департамента промышленной политики Краснодарского края, Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, Администрации муниципального образования город Краснодар, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

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