Пермьстат: прибыль предприятий края снизилась в январе более чем на 50%

За январь 2023 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 21,2 млрд руб., что на 56,9% ниже показателя соответствующего периода предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по краю 69,7% обследованных организаций завершили январь 2023 года с прибылью в объеме 25,2 млрд руб. Это на 52,1% ниже уровня января 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 16,7% и составила 4 млрд руб.

Промышленными предприятиями края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 18,5 млрд руб. Доля прибыльных организаций составила 66,5%, сумма прибыли, полученная ими, 21,3 млрд руб. (на 55,3% ниже аналогичного показателя за январь 2022 года).