В 2024 году Казань примет саммит БРИКС

В следующем году в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.

Президент страны дал поручение учредить оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в объединении в 2024 году. Главой организации будет помощник президента России Юрий Ушаков. Ему предстоит в течение 30 дней утвердить состав оргкомитета и список главных мероприятий.

Основная задача оргкомитета заключается в том, что организация должна будет представить главе государства согласованную концепцию председательства РФ в объединении БРИКС. Правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов.

БРИКС — это межгосударственное объединение. В состав входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Организацию учредили летом 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.

"Ъ-Казань"