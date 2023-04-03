AVA Group поддерживает молодые таланты

31 марта 2023 года завершилось голосование за лучшую работу в творческом конкурсе от AVA Group «Дети рисуют город»!

В прошлом году воспитанники «Межшкольного эстетического центра» г. Краснодар поддержали инициативу AVA Group и изобразили красивые локации городов присутствия холдинга – Краснодара, Сочи, Анапы, Москвы и Ростова-на-Дону. Так, на холсте появились мосты и набережные, старинные здания и музеи, парки и скверы.

Все работы юных художников были представлены на выставке в музее им. Коваленко, а 12 из них стали основой корпоративного новогоднего календаря холдинга AVA Group.

В течение двух с половиной месяцев на странице конкурса велось голосование за лучшие работы. В голосовании могли принять участие все желающие, особую активность проявили сотрудники AVA Group, наши партнеры. Всего в голосовании приняло участие 4364 человека.

Поддержать юных художников, помочь раскрыть творческий потенциал – главная задача конкурса, возможно, завтра наши победители станут дизайнерами или архитекторами и вольются в дружную команду AVA Group.

Поздравляем победителей конкурса:

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1 место – Обухова Полина, 14 лет. Картина «Художественный музей им. Ф.А.Коваленко». Работа набрала 1078 голосов.

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2 место – Гусько Мария, 11 лет. Картина «Столица нашей Родины». Работа набрала 957 голосов.

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3 место – Сербина Влада,14 лет. Картина «Светящийся мост поцелуев». Работа набрала 815 голосов.

Победители конкурса получат персональные гранты от AVA Group. Организаторы конкурса уверены, что эта поддержка станет стимулом для дальнейшего развития таланта. Награждение победителей состоится 7 апреля в Центре эстетического развития города Краснодара. Напиши, как правильно пишется.

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