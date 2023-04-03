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Дражен Анзулович назначен новым главным тренером БК «Самара»

Хорват Дражен Анзулович назначен новым главным тренером БК «Самара». Об этом сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

Специалист последние четыре сезона возглавлял красноярский «Енисей», занявший девятое место в Единой лиге ВТБ по итогам минувшего сезона. «Самара» финишировала на десятой позиции.

Дражен Анзулович также возглавлял национальную сборную Хорватию. Он работал в различных европейских странах и в Китае.

Предыдущий главный тренер «Самары» Сергей Базаревич покинул свой пост по итогам минувшего сезона.

Андрей Сазонов

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