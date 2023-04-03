Хорват Дражен Анзулович назначен новым главным тренером БК «Самара». Об этом сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

Специалист последние четыре сезона возглавлял красноярский «Енисей», занявший девятое место в Единой лиге ВТБ по итогам минувшего сезона. «Самара» финишировала на десятой позиции.

Дражен Анзулович также возглавлял национальную сборную Хорватию. Он работал в различных европейских странах и в Китае.

Предыдущий главный тренер «Самары» Сергей Базаревич покинул свой пост по итогам минувшего сезона.

Андрей Сазонов