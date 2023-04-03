В Челябинской области начальником отдела рыбоохраны стал бывший полицейский

Начальником отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области назначен Руслан Фетисов. Личному составу его представил руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев, сообщают в ведомстве.

Руслан Фетисов окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». В 1996 году начал службу в органах внутренних дел, в 2013 году возглавил отдел уголовного розыска МВД России по Сосновскому району. Имеет звание подполковника полиции.