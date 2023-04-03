28 протоколов составили в Ижевске за незаконную торговлю алкоголем с начала 2023 года

В столице Удмуртии с начала 2023 года муниципальные административные комиссии проверили соблюдение антиалкогольного законодательства в 59 торговых объектах. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в отношении продавцов, незаконно торгующих спиртным, составили 28 протоколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Кроме того, в республике существует интерактивная карта, на которую внесено 106 точек из-за жалоб жителей. Из этого числа 10 объектов закрыты или демонтированы, еще по двум принято судебное решение о демонтаже, по 16 ведутся судебный или досудебный процессы.