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28 протоколов составили в Ижевске за незаконную торговлю алкоголем с начала 2023 года

В столице Удмуртии с начала 2023 года муниципальные административные комиссии проверили соблюдение антиалкогольного законодательства в 59 торговых объектах. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в отношении продавцов, незаконно торгующих спиртным, составили 28 протоколов.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Кроме того, в республике существует интерактивная карта, на которую внесено 106 точек из-за жалоб жителей. Из этого числа 10 объектов закрыты или демонтированы, еще по двум принято судебное решение о демонтаже, по 16 ведутся судебный или досудебный процессы.

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