Ремонт участков трассы М-7 в Нижегородской области начнется 10 апреля

Около 100 км трассы М-7 «Волга» планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году, сообщили в пресс-службе управления автомагистрали Москва — Нижний Новгород (ФКУ Упрдор). Строительные работы начнутся 10 апреля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ремонт будет выполняться по контрактам, которые были заключены с подрядчиками в 2021-2022 годах. Дорожники заменят покрытие, отремонтируют остановки и переходы на шести участках трассы в Володарском, Кстовском, Лысковском, Воротынском и Дзержинском округах. Также новый асфальт уложат на мосту через Оку на обходе Нижнего Новгорода и на путепроводе у села Вязовка.
На время ремонта на участках временно ограничат движение. Дорожники будут последовательно занимать не более километра на одной полосе. На двухполосных участках при необходимости будет организовано реверсивное движение.