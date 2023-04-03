Ремонт участков трассы М-7 в Нижегородской области начнется 10 апреля

Около 100 км трассы М-7 «Волга» планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году, сообщили в пресс-службе управления автомагистрали Москва — Нижний Новгород (ФКУ Упрдор). Строительные работы начнутся 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ремонт будет выполняться по контрактам, которые были заключены с подрядчиками в 2021-2022 годах. Дорожники заменят покрытие, отремонтируют остановки и переходы на шести участках трассы в Володарском, Кстовском, Лысковском, Воротынском и Дзержинском округах. Также новый асфальт уложат на мосту через Оку на обходе Нижнего Новгорода и на путепроводе у села Вязовка.

На время ремонта на участках временно ограничат движение. Дорожники будут последовательно занимать не более километра на одной полосе. На двухполосных участках при необходимости будет организовано реверсивное движение.

Елена Ковалева