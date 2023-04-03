Акционер ТРК «Башкортостан» продлил контракт с Рустамом Зарафутдиновым на три года

Как стало известно «Ъ-Уфа», совет директоров АО ТРК «Башкортостан» продлил трудовой контракт с генеральным директором компании Рустамом Зарафутдиновым на три года. Согласно прежней редакции договора, трудовые отношения господина Зарафутдлинова с «Башкортостаном» истекали осенью текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Рустам Зарафутдинов подтвердил информацию о своем переназначении. «За последнее время наши теле- и радиоканалы заметно укрепили позиции на рынке. Телеканал БСТ, например, за три года увеличил долю аудитории в два с половиной раза, и по данным автоматических исследований компании MediaHills, теперь занимает четвертую позицию в регионе среди всех телеканалов, включая федеральные. Так что нашей команде есть к чему стремиться. Над этим и будем работать»,— отметил он.

Рустам Зарафутдинов возглавил ТРК в 2017 году по итогам конкурсного отбора. В 2021 году с ним был продлен контракт на два года.

«Башкортостан» является вещателем телеканалов «Башкирское спутниковое телевидение», «Салям», радиостанций «Спутник FM», «Юлдаш» и так далее. В феврале, как сообщал «Ъ-Уфа», ГУП ТРК «Башкортостан» было преобразовано в акционерное общество. 100% уставного капитала компании принадлежат министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2021 году выручка предприятия составила 94,31 млн руб., убыток — 16,29 млн руб.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте