«Ростов» после победы над «Торпедо» со счетом 2:1 укрепился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», занимающий третью позицию, отстает на три очка. Также всего три балла разделяют «Спартак» и ЦСКА. Армейцы, одержав победу в Воронеже над «Факелом» (2:0), вышли на чистое четвертое место. За развитием событий в матчах 21 тура РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Чемпионство «Зенита» уже давно не вызывает вопросов, а вот за призовые места, похоже, развернется нешуточная борьба. «Спартак» вновь теряет очки, на этот сыграв вничью дома с «Ахматом» — 0:0. И как бы главный тренер народной команды Гильермо Абаскаль не критиковал арбитров, к наставнику есть вопросы, как и к тренерскому штабу «Динамо». Бело-голубые уступили на своем поле «Сочи» (0:2). Эти результаты тренер сборной Николай Писарев назвал самыми неожиданными в рамках 21 тура:

«"Спартак" до этого не играл 0:0 с 2000 года. Это приличная цифра, поэтому и результат для меня оказался неожиданным. И, конечно, "Динамо": играя 55 минут в большинстве, проиграть этот отрезок — 0:2 — большая неожиданность».

А вот ЦСКА своих шансов на медали, похоже, упускать не хочет. Очередная победа армейцев над «Факелом» в Воронеже (2:0) вывела команду Владимира Федотова на четвертую позицию. И если красно-синие продолжат в том же духе, то вполне могут взять бронзу или серебро.

Продолжает набирать очки и «Ростов», который после победы над «Торпедо» — 2:1 — идет на втором месте, опережая «Спартак» на три балла, а ЦСКА — на шесть. Причем в матче с «Торпедо» «Ростов» полтора тайма играл в меньшинстве и не забил пенальти. А торпедовцам, как и ожидалось, не помогло даже назначение испанского наставника Пепа Клотета. По поводу испанца в Торпедо ярко высказался футбольный эксперт Игорь Шалимов:

«Возникает вопрос: ребята, вы сошли с ума? Вы считаете, что все корректно? Ответ может быть такой: у нас все серьезно, вы пока просто этого не понимаете».

Спасти автозаводцев от вылета из РПЛ сейчас сможет лишь чудо, а вот «Локомотив» двигается все дальше. Очередная победа, на этот раз в Нижнем Новгороде, да еще и крупная — 4:0 — вывела «Локо» на 11 место в таблице и, похоже, это только начало. Артем Дзюба забил, причем два мяча, и припомнив свой несостоявшийся трансфер в «Пари НН» в начале года, передал привет руководству нижегородского клуба:

«Мне нужно было приветик передать, чтобы люди начали разбираться в футболе. Очень много сомнений, очень много некрасивых вещей они говорили, поэтому на футбольном поле все доказали и показали».

Самый крупный счет тура был зафиксирован в Химках, где местная команда уступила «Краснодару» (0:6). Кстати, на эту игру пришло чуть больше тысячи человек. Вообще, что касается посещаемости трибун, то пока хорошими цифрами могут похвастаться только два стадиона — в Воронеже и Санкт-Петербурге. Поклонники «Факела» до этого сезона долго не видели свою команду в РПЛ и повально оформляют Fan ID. Так что даже бойкот так называемого актива не сказался на посещаемости. У Санкт-Петербурга своя дорога, которая стала возможной благодаря бюджету самого богатого клуба страны.

Бесплатные билеты, которые раздают в учебных заведениях, билеты за 100-200 руб., которые расходятся как горячие пирожки, розыгрыши автомобилей среди тех, кто приходит на стадион, плюс отделение МФЦ рядом с ареной, где Fan ID можно оформить во время похода на футбол. Так что в 21 туре на матч «Зенит»—«Урал» пришло 24 тыс. человек, а на игру «Факел»—ЦСКА больше 15 тыс. На остальных аренах посещаемость по-прежнему удручающая.

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