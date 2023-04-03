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Финский концерн UPM продал свой бизнес в России

Финский холдинг UPM продал все свои российские предприятия, в том числе Чудовский фанерный комбинат, компании Gungnir Wooden Products Trading. По соглашению сторон детали сделки не разглашаются, следует из опубликованного 3 апреля релиза.

Информации о компании-покупателе в открытом доступе нет. UPM занимается производством бумаги, волокна, биотоплива. Поставки в Россию были прекращены еще в марте 2022 года, тогда же и приостановил работу Чудовский фанерный комбинат в Новгородской области. На нем работало более 650 человек. Фабрика была одним из девяти бизнесов фанерного бизнеса UPM Plywood, компания также владеет производствами в Эстонии и Финляндии.

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