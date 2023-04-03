В Казани дети участников спецоперации смогут отдохнуть в лагерях по специальной квоте

Дети участников спецоперации из Казани смогут отдохнуть в лагерях центра «Ял» по специальной квоте в первоочередном порядке. Об этом сообщается на сайте мэрии. Для этого родители должны обратиться в центр до 15 мая.

Всего летом в загородных лагерях отдохнут свыше 15 тыс. школьников из Казани. Для них организуют 85 профильных смен. Будет организована работа 12 муниципальных лагерей.

Средняя стоимость путевок составит от 9 тыс. до 13 тыс. руб. за 18 дней. Остальную часть выделят из бюджета Татарстана. В лагерях предприятий и организаций Казани стоимость путевок составит от 12 тыс. до 40 тыс. руб. за смену.

"Ъ-Казань"