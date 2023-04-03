Директора коммерческой организации в Удмуртии будут судить за уклонение от уплаты 23 млн рублей налогов

В Удмуртии перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Общая сумма сокрытых средств составила 23 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина включил в налоговые декларации ложные сведения об отношениях с взаимозависимым юридическим лицом, а также организациями, формально вовлеченными в финансово-хозяйственный оборот. При этом организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в период с 2017 по 2019 года.

Обвиняемый добровольно возместил ущерб на сумму больше 15 млн руб. На его имущество наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.