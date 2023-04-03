На благоустройство парков и скверов на Кубани направят 3,5 млрд рублей

В 2023 году на благоустройство 142 парков и скверов в Краснодарском крае выделят 3,5 млрд руб. Из них более 2 млрд руб. составят средства федерального бюджета, более 1,2 млрд руб. — краевого и около 260 млн руб. — муниципального. Работы проведут по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации региона.

«Особое внимание прошу уделить качеству проводимых работ. Проекты должны быть продуманы до мелочей и согласованы с представителями общественности. Важен и строгий контроль за подрядчиками»,— сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам его заместителя Андрея Прошунина, 47 территорий обновят с привлечением федеральной субсидии. По ним уже заключили муниципальные контракты и приступили к их исполнению. В нескольких поселениях Курганинского, Славянского и Успенского районов благоустройство выполнили уже более чем на 25%, в Тихорецком районе — на 70%.

С 2019 года по нацпроекту на Кубани благоустроили более 1,1 тыс. парков и скверов. Глава Кубани обратил внимание на их содержание и отметил, что через пять лет они должны оставаться украшениями городов и станиц.

Татьяна Ручкина

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