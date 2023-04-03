Суд в Коми подтвердил приговор похитителю ребенка

Верховный суд Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего жителя соседней Кировской области (его имя не сообщается). Суд первой инстанции назначил кировчанину наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Суд установил, что 6 апреля 2022 года мужчина, нарушив условия отбывания уголовного наказания в виде ограничения свободы, приехал в Коми.

«На одной из улиц города Емва, административного центра Княжпогостского района, он преградил автомобилем дорогу восьмилетней девочке, силой затащил ее в салон машины и отвез на значительное расстояние от города,— рассказала “Ъ” старший помощник прокурора Республики Коми Наталия Спиридонова.— Во время движения он прятал ребенка под рулем. В какой-то момент пострадавшая попросила водителя отпустить ее в туалет. Оказавшись на улице, девочка убежала и позвала на помощь прохожих».

После этого мужчина скрылся с места происшествия и покинул республику. По словам собеседницы «Ъ», в дальнейшем молодой человек был пойман у себя на родине, в Кирове. При задержании он заявил, что ему якобы показалось, будто он задел девочку машиной. Опасаясь, что его привлекут к ответственности, мужчина решил отвезти девочку подальше от места предполагаемого ДТП.

Осужденный оспорил приговор, ссылаясь на «чрезмерную суровость наказания», а также на то обстоятельство, что «имелся добровольный отказ от совершения преступления». Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Коми оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. «Приговор вступил в законную силу»,— сообщила «Ъ» госпожа Спиридонова.

Расследование по делу проводил следственный отдел по Княжпогостскому району СУ СКР по Коми.

Дарья Шучалина, Сыктывкар