«Россети Тюмень» направят 230 млн рублей на техприсоединение филиала ПНИПУ в Когалыме

Компания «Россети Тюмень» построит новые электросетевые объекты для обеспечения энергоснабжения филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), который появится в Когалыме и станет образовательным центром мирового уровня. Инвестиции энергокомпании в проект составят порядка 230 млн рублей.



Когалымский филиал ПНИПУ будет включать в себя учебный корпус, специализированные лаборатории, общественные и спортивные площадки, а также два общежития. Его инфраструктура расположится на площади около 66 тыс. квадратных метров и, по оценкам партнеров, потребует 4,8 МВт мощности.

Энергоресурсами образовательный центр обеспечит подстанция 110 кВ «Южная». Для технологического присоединения ОЦ к высоковольтному центру питания специалисты «Россети Тюмень» установят 2 трансформаторные подстанции общей мощностью 10 МВА и построят воздушную линию электропередачи протяженностью 4 километра. На текущий момент энергетики уже подготовили трассу ЛЭП и установили 50 % железобетонных фундаментов. На следующем этапе состоится установка 24-метровых опор, монтаж провода и прокладка 800 метров кабеля напряжением 10 кВ под землей.